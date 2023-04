Initiation à la pêche Camping, 10 juillet 2023, Jumilhac-le-Grand.

Carte de pêche disponible à l’accueil du camping

Avec la Fédération de Dordogne pour la pêche et la protection des milieux aquatique

Matériel de pêche fourni.

2023-07-10

Camping La Chatonnière

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Fishing card available at the campsite reception

With the Dordogne Federation for fishing and protection of aquatic environments

Fishing equipment provided

Tarjeta de pesca disponible en la recepción del camping

Con la Federación de Dordoña para la pesca y la protección de los medios acuáticos

Equipo de pesca proporcionado

Angelkarte an der Rezeption des Campingplatzes erhältlich

Mit der Fédération de Dordogne pour la pêche et la protection des milieux aquatiques

Angelgeräte werden gestellt

Mise à jour le 2023-04-07