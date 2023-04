4ème Rando-Sympa, 2 juillet 2023, Jumilhac-le-Grand.

Organisée depuis 4 ans, elle porte bien son nom !

2 parcours pédestre (Rando ou Trail), 3 parcours VTT et, bien sur, un parcours équestre…

Un repas est prévu à l’arrivée !

Repas sympa du midi sur résa uniquement, places limitées.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 15:00:00. .

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Organized for 4 years, it bears its name well!

2 pedestrian courses (Rando or Trail), 3 mountain bike courses and, of course, a horse course…

A meal is planned at the arrival !

Nice lunch on reservation only, limited places

Organizada desde hace 4 años, ¡hace honor a su nombre!

2 recorridos a pie (Rando o Trail), 3 recorridos en bicicleta de montaña y, por supuesto, un recorrido a caballo…

A la llegada está prevista una comida

Agradable almuerzo previa reserva, plazas limitadas

Sie wird seit vier Jahren organisiert und trägt ihren Namen zu Recht!

es gibt 2 Wanderstrecken (Rando oder Trail), 3 Mountainbike-Strecken und natürlich eine Reitstrecke…

Eine Mahlzeit ist am Ziel vorgesehen!

Ein gemütliches Mittagessen ist nur mit Reservierung möglich, da die Plätze begrenzt sind

Mise à jour le 2023-04-20 par Isle-Auvézère