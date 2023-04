Châteaux en fête – Château de Jumilhac 1 place du Château, 19 avril 2023, Jumilhac-le-Grand.

PROJECTION DU FILM « LA LÉGENDE RETROUVÉE »

« La légende retrouvée », long-métrage de/avec Sylvain Binaux relatant la quête d’un couple parisien qui, ayant

acheté une « maison maudite » à Coulaures cherche en remontant au XVIIIème à en percer le mystère.

Présence des acteurs autour d’un verre.

Adulte : 10 €

Jeunes : 7,50 €

Enfants 5 €

Animation prévue en intérieur..

1 place du Château Château de Jumilhac

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



SCREENING OF THE FILM » LA LÉGENDE RETROUVÉE

la légende retrouvée » is a feature film by Sylvain Binaux about the quest of a Parisian couple who, having bought a « cursed house » in Coulaures

who, having bought a « cursed house » in Coulaures, seek to unravel its mystery by going back to the 18th century.

The actors will be present for a drink.

Adults : 10 ?

Young people : 7,50 ?

Children 5 ?

Animation planned indoors.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA « LA LEYENDA RECUPERADA

la légende retrouvée », largometraje de/con Sylvain Binaux sobre la búsqueda de una pareja parisina que, habiendo comprado una « casa maldita » en Coulaures

que, habiendo comprado una « casa maldita » en Coulaures, buscan desentrañar su misterio remontándose al siglo XVIII.

Los actores estarán presentes para tomar una copa.

Adultos: 10 ?

Jóvenes: 7,50

Niños: 5 ?

Actividades de interior.

FILMVORFÜHRUNG « LA LÉGENDE RETROUVÉE » (DIE WIEDERGEFUNDENE LEGENDE)

der Spielfilm « La légende retrouvée » von/mit Sylvain Binaux beschreibt die Suche eines Pariser Ehepaars nach einem Haus in Lacoulause

ein « verfluchtes Haus » in Coulaures gekauft hat und versucht, das Geheimnis zu lüften, indem sie bis ins 18.

Die Schauspieler sind bei einem Glas anwesend.

Erwachsene: 10 ?

Jugendliche: 7,50 ?

Kinder 5 ?

Animation in Innenräumen vorgesehen.

