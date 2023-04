Châteaux en fête – Château de Jumilhac 1 place du Château, 18 avril 2023, Jumilhac-le-Grand.

JEU DE PISTE / CHASSE AU TRÉSOR AVEC GOÛTER

Jeu de piste / chasse au trésor avec goûter.

A partir de 12 ans : 18 €

Réduit : 15 € (V.M.F., D.H., La Trèflerie et Jumilhac Enchanteur, famille nombreuse…)

Enfant de 5 à 11 ans : 12 €

Gratuit – de 5 ans

Animation prévue en extérieur.

Réservation obligatoire.

2023-04-18

1 place du Château Château de Jumilhac

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



TREASURE HUNT WITH SNACK

Treasure hunt with snack.

From 12 years old : 18 ?

Reduced price : 15 ? (V.M.F., D.H., La Trèflerie and Jumilhac Enchanteur, large families…)

Children from 5 to 11 years old : 12 ?

Free for children under 5 years old

Animation planned outside.

Reservation required

BÚSQUEDA DEL TESORO CON MERIENDA

Búsqueda del tesoro con merienda.

A partir de 12 años : 18 ?

Reducido : 15€ (V.M.F., D.H., La Trèflerie y Jumilhac Enchanteur, familias numerosas…)

Niños de 5 a 11 años : 12 €

Gratis para los menores de 5 años

Animación prevista en el exterior.

Reserva obligatoria

SCHNITZELJAGD / SCHATZSUCHE MIT IMBISS

Schnitzeljagd / Schatzsuche mit Snack.

Ab 12 Jahren: 18 ?

Ermäßigt: 15 ? (V.M.F., D.H., La Trèflerie und Jumilhac Enchanteur, kinderreiche Familie…)

Kinder von 5 bis 11 Jahren: 12 ?

Kostenlos – unter 5 Jahren

Animation im Freien vorgesehen.

Reservierung erforderlich

