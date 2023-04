Exposition – Spleen d’Ulysse 24 Rue Guillaume le Conquérant, 7 juin 2023, Jumièges.

L’exposition du journaliste et photographe Nikos Aliagas en résonance avec l’Armada vous emmènera dans un voyage visuel et spirituel..

Vendredi 2023-06-07 à ; fin : 2023-10-31 . .

24 Rue Guillaume le Conquérant

Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie



The exhibition of the journalist and photographer Nikos Aliagas in resonance with the Armada will take you on a visual and spiritual journey.

La exposición del periodista y fotógrafo Nikos Aliagas, en resonancia con la Armada, le llevará a un viaje visual y espiritual.

Die Ausstellung des Journalisten und Fotografen Nikos Aliagas in Resonanz mit der Armada wird Sie auf eine visuelle und spirituelle Reise mitnehmen.

Mise à jour le 2023-04-04 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité