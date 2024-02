Jumièges, secrets d’un chef et d’une abbaye Jumièges, samedi 27 juillet 2024.

Jumièges, secrets d’un chef et d’une abbaye Jumièges Seine-Maritime

Déjeuner, visite de l’abbaye et cueillette avec le chef Christophe Maudit

Points clés

Cueillette, visite et déjeuner

Découvrez les secrets de Jumièges

Profitez d’une randonnée en option le matin

A la suite d’un déjeuner à l’Auberge des Ruines, suivez votre guide dans la fascinante abbaye de Jumièges, fleuron de l’architecture romane normande, et retrouvez le chef, référence de la cuisine à base de plantes sauvages, dans le parc du domaine pour une cueillette des plus bucoliques.

Exemple de type de menu (non contractuel)

Civet d’agneau à la bière de Saint Wandrille Légumes en cocotte aux plantes sauvages Quenelle de poireaux à l’ail des ours Salade de légumineuses aux fleurs Assiette de fromages d’Abbaye Flan pâtissier à l’amande et à la cannelle

Option randonnée de 10h à 12h autour de Jumièges, dans les bocages normands de ce méandre de la Seine

Equipements recommandés chaussures de randonnée, vêtements adaptés selon les conditions météorologiques (chapeau ou vêtement de pluie), bouteille d’eau, encas.

Parcours 8 km

Déjeuner, visite de l’abbaye et cueillette avec le chef Christophe Maudit

Points clés

Cueillette, visite et déjeuner

Découvrez les secrets de Jumièges

Profitez d’une randonnée en option le matin

A la suite d’un déjeuner à l’Auberge des Ruines, suivez votre guide dans la fascinante abbaye de Jumièges, fleuron de l’architecture romane normande, et retrouvez le chef, référence de la cuisine à base de plantes sauvages, dans le parc du domaine pour une cueillette des plus bucoliques.

Exemple de type de menu (non contractuel)

Civet d’agneau à la bière de Saint Wandrille Légumes en cocotte aux plantes sauvages Quenelle de poireaux à l’ail des ours Salade de légumineuses aux fleurs Assiette de fromages d’Abbaye Flan pâtissier à l’amande et à la cannelle

Option randonnée de 10h à 12h autour de Jumièges, dans les bocages normands de ce méandre de la Seine

Equipements recommandés chaussures de randonnée, vêtements adaptés selon les conditions météorologiques (chapeau ou vêtement de pluie), bouteille d’eau, encas.

Parcours 8 km .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 12:30:00

fin : 2024-07-27

24 Rue Guillaume le Conquérant

Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie accueil@rouentourisme.com

L’événement Jumièges, secrets d’un chef et d’une abbaye Jumièges a été mis à jour le 2024-02-19 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES