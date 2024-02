Jumelles et épuisettes Lussat, mercredi 24 avril 2024.

Jumelles et épuisettes Lussat Creuse

Avec les jumelles, on observe les magnifiques oiseaux de l’étang les canards, les hérons et les cygnes. Avec les épuisettes, on pêche tout ce qui vit dans l’eau insectes, coquillages, crustacés et même plantes…

D’ailleurs… ne serait-ce pas là un bon casse-croûte pour les oiseaux ?

De 6 à 10 ans accompagné d’un adulte.

Sur inscription

Prévoir tenue adaptée à la météo ( bottes non nécessaires)

Le matin horaire précisé lors de l’inscription EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24

fin : 2024-04-24

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine rn-etang-des-landes@creuse.fr

