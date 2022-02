Jumelage Ramonville / Zuera Mairie de Ramonville,salle du conseil Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Mairie de Ramonville, salle du conseil, le jeudi 17 mars à 15:00

La conférence-projection, intitulée “_**Pyrénées aragonaises, Montagnes de toutes les émotions**_” est présentée par Santiago Mendieta. Journaliste, auteur et directeur de la revue _Gibraltar_, Santiago Mendieta anime cette conférence avec des clichés du photographe Étienne Follet. Une promenade grandeur nature à travers quelques grands sites du versant sud du massif pyrénée avec des images récentes mais aussi anciennes : Gavarnie-Mont-Perdu, Aneto-Maladeta et sierra de Guerra. Longtemps reporter à Pyrénées Magazine, Santiago Mendieta a arpenté et continue d’arpenter ces lieux, et nous communiquera sa passion de ces paysages hors du commun. À la fin de la rencontre, la conférencier dédicacera ses livres consacrés aux Pyrénées, à la guerre d’Espagne ainsi que la revue _Gibraltar_.

Gratuit

Conférence jeudi 17 mars à 15h, dans la salle du Conseil municipal à la mairie de Ramonville. Mairie de Ramonville,salle du conseil Place Charles-de-Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2022-03-17T15:00:00 2022-03-17T17:00:00

