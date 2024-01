JUMELAGE CRÉATION D’UNE CHORALE ÉPHÉMÈRE École Intercommunale de Musique Saint-Brevin-les-Pins, samedi 3 février 2024.

JUMELAGE CRÉATION D’UNE CHORALE ÉPHÉMÈRE École Intercommunale de Musique Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 16:00:00

fin : 2024-02-03

Aimez-vous Brahms ?

Invitation à tous les amis musiciens et chanteurs brévinois à rejoindre la chorale, ensemble éphémère, pour représenter la France et Saint-Brevin en Allemagne du 7 au 13 juillet 2024.



En Août dernier, une délégation de Peißenberg a visité notre jolie ville et sa chorale a chanté en présence des Maires des 2 communes et d’un parterre bondé à la Salle Étoile de Jade.

Cette « chorale de projet » a été constituée à Peißenberg, pour l’occasion, avec des musiciens chanteurs volontaires pour venir chanter chez nous.

Parce qu’il croit, lui aussi, en une Europe des gens et en une fraternité, trop souvent mésestimée, Peter Vizard a proposé au comité de jumelage de créer à son tour une chorale éphémère.

Il a travaillé en Allemagne comme chef assistant à l’opéra dans plusieurs villes lorsqu’il était plus jeune et aime beaucoup ce pays de l’autre côté de l’Alsace.

Si vous partagez ces idées et savez chanter (et si possible lire la musique), merci de venir à la réunion samedi 3 février,16h, à l’école de musique de Saint-Brevin.

Cela nous aidera à mieux vous connaître, même si, tout d’abord, nous vous demandons de nous renvoyer le formulaire disponible sur le site du comité de jumelage de Saint-Brevin à la page Peißenberg ou Agenda.

Cette invitation s’adresse aux Brévinois de tout âge.

Notre projet a pour but non seulement de faire un voyage dans notre ville jumelée mais aussi de faire connaissance.

Chanter nous rapproche, même si aujourd’hui, cela demande aussi un peu de courage !

.

École Intercommunale de Musique 135 Avenue Marechal Joffre

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire jumelagesaintbrevin@gmail.com



L’événement JUMELAGE CRÉATION D’UNE CHORALE ÉPHÉMÈRE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2024-01-23 par eSPRIT Pays de la Loire