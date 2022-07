Jumeläg Digoin, 30 juillet 2022, Digoin.

Jumeläg

Cour Bartoli Digoin Saône-et-Loire

2022-07-30 – 2022-07-30

Digoin

Saône-et-Loire

EUR Concert/Fanfare – Par « Imperial Kikiristan »

Après 15 ans à sillonner les fêtes, galas et kermesses des villes françaises, la délégation du Kikiristan a choisi de s’associer à votre ville par le biais d’un jumelage.

Malheureusement, nos six ressortissants confondent les

nombreuses cérémonies et mélangent les vœux du maire avec la pêche aux canards, l’élection de Miss avec la déchéance de Nationalité ou encore le vin d’honneur avec la danse des fers à repasser.

Et si, sans le savoir, nos six sympathiques apatrides

renvoyaient un miroir à la société française en la confrontant à ses propres réalités ?

Tout public – durée 50 min – Début à 20h30

Digoin

