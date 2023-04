Brocante d’été Jullouville Catégories d’Évènement: Jullouville

Manche . Le mercredi 12 juillet et le mercredi 9 août 2023 auront lieu les Brocantes d’été de Jullouville. Venus des quatre coins de Normandie et de Bretagne, 40 brocanteurs seront réunis pour vous proposer leurs dernières trouvailles.

Que vous cherchiez une chaise longue en rotin, un tableau régional, des cartes postales, un livre rare, un petit buffet de cuisine, des objets vintage 50/60/70, ou une paire de vasques de jardin, venez visiter cette station balnéaire réputée du sud Manche !

Avenue du Ruet, de 8h00 à 18h00.

Entrée gratuite. Environ 40 exposants professionnels.

