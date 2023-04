Courses hippiques sur l’hippodrome marin Plage des Plaisanciers, 7 mai 2023, Jullouville.

Depuis 1886, une fois par an, la plage de Jullouville se transforme le temps d’une marée basse en un hippodrome marin.

Le village éphémère monté par la société de courses hippiques de Jullouville accueille chaque année plus de 2 000 spectateurs et propose la restauration sur place à partir de 11h30.

La première course commence à 14h..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . .

Plage des Plaisanciers

Jullouville 50610 Manche Normandie



Since 1886, once a year, the beach of Jullouville is transformed during low tide into a marine racecourse.

The ephemeral village set up by the Jullouville horse racing society welcomes more than 2,000 spectators each year and offers on-site catering from 11:30 am.

The first race starts at 2pm.

Desde 1886, una vez al año, la playa de Jullouville se transforma durante la marea baja en un hipódromo marino.

El pueblo efímero creado por la sociedad hípica de Jullouville acoge cada año a más de 2.000 espectadores y ofrece un servicio de restauración in situ a partir de las 11.30 h.

La primera carrera comienza a las 14:00 h.

Seit 1886 verwandelt sich der Strand von Jullouville einmal im Jahr für die Dauer der Ebbe in eine Seepferdchen-Rennbahn.

Das von der Pferderenngesellschaft von Jullouville aufgebaute kurzlebige Dorf empfängt jedes Jahr mehr als 2 000 Zuschauer und bietet ab 11:30 Uhr Verpflegung vor Ort an.

Das erste Rennen beginnt um 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche