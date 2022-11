Marché de Noël à Jullouville avenue Eisenhower Jullouville Catégories d’évènement: Jullouville

Marché de Noël à Jullouville avenue Eisenhower, 30 novembre 2022

Vente d’œuvres d’art Stand vente oeuvres d’art Art moderne Nelly Carnet, peintre professionnelle, présente des toiles d’inspiration lyrique et impressionniste. Elles épousent une gestuelle issue de l’inconscient projeté sur la toile.

Peintures originales de 9 à 1000 e

Reproductions de 1 à 12 €

un cadeau original à offrir ou à s’offrir

le 11 et 12 décembre au marché de Noêl de Jullouville avenue Eisenhower de 9 heures à 20 heures

samedi 10 décembre – 09h00 à 20h00

dimanche 11 décembre – 09h00 à 20h00

