Randonnée pédestre Place de l’église, 7 mai 2023, .

Inscriptions à 14h, départ à 14h30.

2 circuits de 5 et 11 km, ravitaillements.

Le soir, repas froid avec fromage, dessert et café..

2023-05-07 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-07 . .

Place de l’église

Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Registration at 2pm, departure at 2:30pm.

2 circuits of 5 and 11 km, refreshments.

In the evening, cold meal with cheese, dessert and coffee.

Inscripciones a las 14h, salida a las 14h30.

2 circuitos de 5 y 11 km, avituallamiento.

Por la noche, comida fría con queso, postre y café.

Anmeldung um 14 Uhr, Start um 14:30 Uhr.

2 Strecken von 5 und 11 km, Verpflegungsstellen.

Am Abend kalte Mahlzeit mit Käse, Dessert und Kaffee.

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay