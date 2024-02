Julii Sharp Le Bijou Toulouse, jeudi 21 mars 2024.

Julii Sharp, c’est une voix, comme une noisette de lait dans votre café, mêlée aux arpèges des guitares.

Tantôt en français, tantôt en anglais, cette artiste sait nous faire voyager sans même bouger de notre chaise. Si vous cherchez le moment de douceur de votre semaine, ne cherchez plus, ce sera ce jeudi au 123 avenue de Muret. Elle sera en duo pour cette occasion deux guitares et deux voix pour vos deux oreilles et une soirée unique… Un instant suspendu dans un univers pop-folk à découvrir.

Nous, on a hâte !

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d'Espagne Haute-Garonne Occitanie

