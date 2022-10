Julii Sharp + Black Lilys, 21 janvier 2023, .

Julii Sharp + Black Lilys



2023-01-21 20:30:00 – 2023-01-21

EUR 12 12 Soirée pop folk avec



JULII SHARP

Julii Sharp tient son prénom d’un coquillage de l’océan indien, où elle est née. Auteure, compositrice, interprète, ne se décrit pas comme conteuse d’histoires : ses chansons résultent d’expériences sensorielles, de rencontres, de voyages, et d’heures contemplatives. Ses paroles sont en anglais et en français, un héritage de la musique anglo-saxonne et de ses origines bilingues. Elle aime explorer la musique dans toutes ses langues, ses sons et ses origines, des balades folks empruntées sur la route aux compositions de sonorités électriques et progressives.



BLACK LILYS

Black Lilys témoigne fièrement la résilience à travers une pop intemporelle et organique, entre puissance et vulnérabilité : une guitare envoûtante évoquant tantôt The XX, ou Ben Howard, porte délicatement la voix ébréchée de Camille, dont le timbre rappelle celui de Björk ou encore Julia Stone. Après un 1er album BOXES (2018), dont le titre Nightfall fut choisi pour la série Netflix Elite (2 millions de streams), ils débutent actuellement une tournée européenne pour leur 2e album New Era – sortie prévue cet automne – écrit en Ecosse, et inspiré des Highlands et des jours de pluie.

Un plateau de tonnerre… Lucky you !

