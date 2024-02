Juliette Towanda La Caravelle Marseille 2e Arrondissement, mercredi 6 mars 2024.

Juliette Towanda La Caravelle Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Juliette Towanda en concert à La Caravelle.

De sa voix suave et chaleureuse, Juliette Towanda interprète des standards intemporels de Jazz, Bossa Nova, Soul. Avec sa sensibilité à fleur de peau et sa joie contagieuse, ce qu’elle aime c’est raconter une histoire et improviser à travers sa musique.



Elle sera accompagnée par ses complices issus de la scène jazz marseillaise Ugo Lemarchand au piano et Sam Favreau à la contrebasse. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:30:00

fin : 2024-03-06

La Caravelle 34 Quai Du Port

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Juliette Towanda Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-27 par Ville de Marseille