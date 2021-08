Marseille Droit au fut Bouches-du-Rhône, Marseille Juliette Towanda Droit au fut Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Juliette Towanda Droit au fut, 27 août 2021, Marseille. Juliette Towanda

Droit au fut, le vendredi 27 août à 20:00

“La voix suave et chaleureuse venue d’extrême Orient de Juliette Towanda vous enchantera. Elle reprendra des standards intemporels de jazz, bossa nova, et de soul et sera accompagnée de ses compagnons de route issus de la scène jazz massaliote Timo Jolivet à la guitare et Manu Falla à la contrebasse. ♫Jazz – Soul – Bossa Nova♫ Droit au fut quai de la Tourette, 13002 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T20:00:00 2021-08-27T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Droit au fut Adresse quai de la Tourette, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Droit au fut Marseille