Installation. Sculpture à énergie quasi positive. Juliette Somnolet observe la nature, l’interaction des hommes avec la terre, usant matériaux naturels et objets trouvés, créant une plastique artisanale en mouvement, consciente de son empreinte. Juliette Somnolet imagine une installation inspirée des algues de la Seine. Des drapés géants noués en cordage et recouverts de fourreaux en céramique. Une plongée immersive au cœur de la flore subaquatique parisienne. Une sculpture à énergie positive : drapés de textiles récupérés; cuisson de la céramique par la déperdition d’énergie des fourneaux à verre, obligés de chauffer même à vide. L’environnement sonore de l‘installation sera travaillé a partir des bruits de pollution de la Seine. Avec le soutien de l’Académie du Climat. Exposition visible du 3 au 9 juin 2023 inclus. Voir la programmation complète de l’Académie du Climat : Andréa Vamos, Salomé-Charlotte Camors Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris Contact : https://juliettesomnolet.com

