Juliette raconte Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Juliette raconte Médiathèque André Malraux, 8 juin 2022, Tourcoing. Juliette raconte

Médiathèque André Malraux, le mercredi 8 juin à 16:00

Venez partager avec vos enfants un moment de douceur autour des albums jeunesse et des comptines.

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T16:00:00 2022-06-08T16:30:00

