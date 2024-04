Juliette Nuss dans Comme une tortue sur le dos Kezaco Café-Théâtre Mâcon, mardi 4 juin 2024.

Juliette Nuss dans Comme une tortue sur le dos Kezaco Café-Théâtre Mâcon Saône-et-Loire

La note de l’auteur

Si j’ai pris le thème de La violence faite aux femmes , ce n’est pas par opportunisme ni pour faire le buzz mais pour en dénoncer une des causes ; un égocentrisme rampant qui contamine notre époque. J’espère y avoir mis un humour acéré, aussi tranchant qu’une lame de rasoir dont le seul but serait d’inciser sans faire mal et de raser pour que l’espoir repousse sur une peau saine. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 20:00:00

fin : 2024-06-04

Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@kezacomacon.fr

L’événement Juliette Nuss dans Comme une tortue sur le dos Mâcon a été mis à jour le 2024-03-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)