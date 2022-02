Juliette Meyer « Haléïs » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

**Festival Les Échappées 2022** Mené par la chanteuse et compositrice Juliette Meyer, ce quartet fait se rencontrer le jazz contemporain, l’improvisation, l’électronique et la poésie, vers une musique étrange, singulière, à l’image de son nom, tiré de l’ancien français : Haléïs, le cri retentissant ! Remarquée dans le dispositif Jazz Migration, Juliette Meyer modèle, pétrit sa matière sonore dans le plaisir de l’improvisation partagée avec le très libre et créatif pianiste Thibault Gomez, le groove combatif de Fanny Lasfargues et l’énergie inventive de Benoît Joblot. Avec : Juliette MEYER (voix, textes) Fanny LASFARGUES (basse électro-acoustique, effets) Thibault GOMEZ (piano, piano préparé) Benoît JOBLOT (batterie, batterie préparée) _Production La Zède_ [https://youtu.be/_KAN5IRcoRI](https://youtu.be/_KAN5IRcoRI)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Résidence / Création Jazz / Chanson Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

2022-03-25T20:45:00 2022-03-25T23:00:00

