Juliette Fournier et Stan Silas en dédicace, 18 mars 2023, Guingamp

Côtes dArmor Guingamp La librairie Mots et Images – Tome 2 a le grand plaisir de recevoir Juliette Fournier et Stan Silas en dédicace. Les deux auteurices viendront signer leurs albums Bakamon T03 édité aux éditions Akiléos et Lozère Apocalypse, édité chez Le Lombard. Venez à leur rencontre ! +33 2 96 40 08 26 Guingamp

