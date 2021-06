Thomery Château Rosa Bonheur Seine-et-Marne, Thomery Juliette et Silbando Château Rosa Bonheur Thomery Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Thomery

Juliette et Silbando Château Rosa Bonheur, 22 août 2021-22 août 2021, Thomery. Juliette et Silbando

Château Rosa Bonheur, le dimanche 22 août à 18:30

Juliette a la passion du tango. Elle l’affirme, le chante, c’est dans son ADN. Après des tournées intimistes en piano solo, la chanteuse s’entoure du célèbre orchestre Tango Silbando. Dix musiciens virtuoses de l’art argentin accompagnent notre célébrissime chanteuse… _Musiques de Juilette Nourredine_ _Avec_ _Juliette Nourredine – Voix & Piano_ _l’Orchestre de tango Silbando_ À propos du Festival Rosa Bonheur Créé en 2020, le Festival Rosa Bonheur est une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui a pour axe de programmation la création artistique féminine sous toutes ses formes. Quoi de plus évident, dans un lieu qui a vu s’épanouir la célèbre peintre Rosa Bonheur et les talentueuses soeurs Klumpke, que de poursuivre cet héritage en portant la voix des créatrices d’hier et d’aujourd’hui. Tous les vendredis et dimanches, du 2 juillet au 29 août. Un tango présenté dans le cadre du Festival Rosa Bonheur dédié à la création féminine Château Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T18:30:00 2021-08-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Thomery Étiquettes évènement : Autres Lieu Château Rosa Bonheur Adresse 12 Rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Ville Thomery lieuville Château Rosa Bonheur Thomery