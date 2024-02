JULIETTE ET ROMÉO SONT MORTS Montarnaud, samedi 23 mars 2024.

JULIETTE ET ROMÉO SONT MORTS Montarnaud Hérault

Texte et mise en scène de Céline Champinot.

Juliette et Roméo sont morts, pièce tout public, s’intéresse à l’adolescence. Elle est jouée par deux actrices et un acteur de quarante ans qui se souviennent. Ils ont joué la pièce Roméo et Juliette à 14 ans et maintenant ils reviennent. De la distribution originale il ne reste qu’eux trois. Trois jeunes premiers qui ont vieilli, hantés par la partition shakespearienne, ses fantômes et les fantasmes qu’elle a imprimés sur leurs libidos d’artistes à mi-parcours, curieux des désirs des jeunes d’aujourd’hui. Texte et mise en scène de Céline Champinot.

Spectacle tout public à partir de 15 ans offert par la Municipalité.

Inscription obligatoire en Mairie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Avenue de Montpellier

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie contact@montarnaud.fr

