Juliette et l’Orchestre tango Silbando – Saison Ligéria Ligéria, 11 mars 2022, Sainte-Luce-sur-Loire.

2022-03-11

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 21 € à 30 €BILLETTERIES :- sur www.sainte-luce-loire.com- au service culturel de Ste-Luce : Esplanade Pierre Brasselet à Sainte-Luce sur Loire (lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30) – 02 40 68 16 39- à la salle Ligéria les soirs de spectacles – 45 min. avant la représentation

Concert. On ne présente plus Juliette qui, de par sa personnalité et son écriture, a su s’inscrire dans la tradition des grandes chanteuses françaises. Mais ce qu’on savait peut-être moins c’est qu’elle a la passion du tango. Elle l’affirme, le chante, c’est dans son ADN. Après des tournées intimistes en piano solo, la chanteuse s’entoure du célèbre orchestre Tango Silbando, l’un des ensembles de tango argentin les plus demandés en Europe et qui a assuré sa première partie à la salle Pleyel en 2019. Accompagnée de ces 10 musiciens virtuoses, Juliette a décidé de revisiter une partie de son répertoire, en ajoutant quelques standards de la chanson française – qui tous deux doivent beaucoup au tango, de façon parodique parfois, sérieuse souvent, amoureuse toujours. Juliette l’assure : “Je vais me régaler ! Vous aussi.” On n’en doute pas une seconde ! Avec Juliette (Chant et composition) et l’Orchestre Silbando (10 musiciens)Direction et arrangements : Chloë Pfeiffer. Durée : 1h30 Tout public à partir de 10 ans

Ligéria adresse1} Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com https://www.sainte-luce-loire.com/categorie-agenda/culture/saison-culturelle-2021-2022/