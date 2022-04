Juliette en solo Théâtre Ducourneau, 31 mai 2022, Agen.

Juliette en solo

Théâtre Ducourneau, le mardi 31 mai à 20:30

Tonitruante, genereuse, drôle, libre, joyeuse, hors-norme, franche… Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier Juliette Noureddine de son vrai nom. Entre rire et gravite , la chanteuse aux lunettes rondes et aux cheveux qui frisent conquiert son public par son amour des mots et son talent lyrique. Plusieurs fois prix de l’académie Charles Cros nommée aux Victoires de la musique , c’est un personnage singulier que l’on aime énormément pour son talent mais aussi pour ses convictions et la beauté de ses chansons. Un vrai bonheur !

Plein tarif : 25/22€ tarif réduit : 20/17€ (possibilité de carte d’abonnement). Voir site www.foliesvocales.com/billetterie

Théâtre Ducourneau 47000 AGEN Agen Lot-et-Garonne



