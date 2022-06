Juliette DROUET Bourbon-Lancy, 10 septembre 2022, Bourbon-Lancy.

Mais qu’est ce qui a donc poussé Kareen Claire à vouloir écrire un spectacle sur Juliette Drouet? Certainement pas cette « Mademoiselle Juliette », théâtreuse populaire en son temps sacrifiant une liberté difficilement acquise à l’emprise d’un homme et ce durant un demi-siècle! Non, Kareen Claire ne pouvait pas admirer cette femme là. C’est donc bien vers « l’autre Juliette », cette amoureuse infiniment passionnée par « son » Victor Hugo. Juliette écrira plus de 22 000 lettres à son géant, inspirant sa plume sauvant sa vie et ses manuscrits.

