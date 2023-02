Juliette Comar, tourneuse céramiste Juliette Comar, 1 avril 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

Démonstrations tout au long du week-end de la technique ancestrale du tournage et du tournassage de l’argile sur un tour éléctrique de potier, pour la confection d’objets utilitaires ou décoratifs.

Explications autour du métier d’artisan céramiste, sur le quotidien, les enjeux économiques et environnementaux, l’accès au métier, et réponses aux eventuelles questions d’orientation pour les plus jeunes.

Atelier découverte du tournage pour tous, adultes et enfants dès 7ans, pour une première approche ludique et conviviale du tournage !

Juliette Comar 38 avenue Gallieni 94100 Saint Maur des fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00