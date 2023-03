Portes-ouvertes atelier de céramique à Gruissan JULIETTE CÉRAMIQUE,7 Grand rue 11430 Gruissan, 1 avril 2023, Gruissan.

Portes-ouvertes atelier de céramique à Gruissan 1 et 2 avril JULIETTE CÉRAMIQUE,7 Grand rue 11430 Gruissan

Je vous invite aux portes-ouvertes de mon atelier de céramique au coeur du village de Gruissan. A l’avant, vous trouverez ma boutique et à l’arrière mon atelier. Tout est fabriqué sur place, à la main. Je vous ferai visiter les lieux et vous expliquerai le fonctionnement de celui-ci. Je répondrais à vos interrogations sur ce métier si passionnant et riche.

Passionnée de céramique et ayant suivi une formation de trois ans à Antibes, je me suis installée dans ma boutique au cœur de Gruissan le 04 décembre 2022. Je m’épanouis dans ma nouvelle entreprise au sein de laquelle je fabrique quotidiennement de nouveaux objets utilitaires et décoratifs. La grande majorité de mes créations sont fabriquées sur mon tour de potier, puis émaillées et enfin cuite dans mon four.

JULIETTE CÉRAMIQUE,7 Grand rue 11430 Gruissan 7 Grand rue 11430 Gruissan Gruissan 11430 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/juliette_ceramique/?hl=fr »}, {« type »: « email », « value »: « julietteclavieres@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0614732372 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

céramique céramiste

Juliette Clavières