Juliette Armanet Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Juliette Armanet Zénith Nantes Métropole, 17 novembre 2022, Saint-Herblain. 2022-11-17

Horaire : 20:00

Gratuit : non 36 € à 55 € BILLETTERIES : – zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : contact@ospectacles.fr Concert. Après le succès fulgurant de son premier album “Petite Amie” (double platine avec plus de 200.000 albums vendus), Juliette Armanet est de retour, avec “Le Dernier Jour du Disco” et “L’épine”. Chansons sensuelles, ardentes, un vrai cri du coeur qui donne le ton solaire, émouvant et dansant de son deuxième album “Brûler le feu”, sorti en novembre 2021. Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Zénith Nantes Métropole Adresse Boulevard du Zénith Ville Saint-Herblain lieuville Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Juliette Armanet Zénith Nantes Métropole 2022-11-17 was last modified: by Juliette Armanet Zénith Nantes Métropole Zénith Nantes Métropole 17 novembre 2022 Nantes Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique