Juliette Armanet, Rocher de Palmer, 25 mars 2022, Cenon.

Juliette Armanet (Complet)

Rocher de Palmer, le vendredi 25 mars à 20:30

Ce choix du coquelicot en emblème du dernier album de Juliette Armanet n’est évidemment pas anodin. Une référence au rouge passion autant qu’à la liberté de cette fleur belle et frêle, sauvage et unique. Depuis Petite Amie et son Prix révélation de l’année aux Victoires de la musique 2018, on attendait un brin impatient le retour de Juliette. Et on n’est pas déçu.On la retrouve gonflée à l’énergie du disco, décidée à raviver la brillance, à répandre des paillettes dans cette ambiance préoccupante. La fête continue, l’autrice compositrice interprète en est convaincue. Les orchestrations incandescentes, cordes, harpes, flûtes, saxophones…qui cavalent avec allégresse sur son dernier album en sont la preuve étincelante.

Tarif unique : 30€

La voix haut perchée, les textes finement ciselés, un piano solo : on vous souhaite la bienvenue dans l’univers flamboyant de Juliette Armanet.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:30:00