CORIDA (L-R-21-7638/39) présente +1ERE PARTIE Brûler le feu, assumer son désir, son goût pour la fougue et l'excès : c'est le credo du deuxième disque de Juliette Armanet, habité par la passion. Avec ce deuxième opus Juliette Armanet a voulu découvrir qui elle est, petite amie devenue grande amoureuse, exploratrice d'une palette de sentiments que déclinent chaque chanson. Un feu sacré qui s'embrase sur scène, à découvrir en tournée en France en 2022.Réservation PMR : 04 50 46 91 52 Juliette Armanet Votre billet est ici ZENITH DE DIJON DIJON Rue de Colchide Cote-d'Or

