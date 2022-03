Juliette Armanet Arles, 21 juillet 2022, Arles.

Juliette Armanet Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles

2022-07-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-21 Jardin d’été 2 Boulevard des Lices

Arles Bouches-du-Rhône

36 40 Ce nouvel album, Juliette l’a abordé comme un nouveau territoire : si son piano en reste le cœur battant, il s’habille désormais d’arrangements chauds et dansants. Juliette fait partie de ces jeunes artistes qui ont su faire le lien entre une variété chic et intemporelle et une musique pop assumée, de Michel Berger à Daft Punk, de Véronique Sanson à Dua Lipa. Pour peaufiner ses nouvelles chansons, elle s’est entourée d’une équipe de réalisateurs de haut vol : SebastiAn (Daft Punk, Frank Ocean, Charlotte Gainsbourg), Yuksek (Lykke Li, Lana Del Rey), Julien Delfaud (Phoenix, Sébastien Tellier), Victor Le Masne (Gaspard Augé, Kavinsky), Bastien Dorémus (Christine & the Queens) et Marlon B, qui était déjà présent sur son premier album. Juliette a étoffé aussi bien de cordes disco que de beat solaires les touches noires et blanches de son instrument.



Brûler le feu est aussi, avant tout, un disque qui invite à la danse, de la chevauchée fantastique de Sauver ma vie au flamboyant Le Dernier jour du Disco. Des chansons qui cachent pourtant, au détour d’un accord mineur, l’ombre de la mélancolie

C’est l’étincelle qui déclenche tout. Le beat disco, la note de piano, l’accord qui serre le cœur et s’empare des corps. La flamme qui embrase le deuxième album de Juliette Armanet.

