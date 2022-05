JULIETTE ARMANET

JULIETTE ARMANET, 1 décembre 2022, . JULIETTE ARMANET

2022-12-01 20:00:00 – 2022-12-01 36 EUR 36 54 Une chanson sensuelle, ardente, un vrai cri du coeur qui donne le ton solaire, émouvant et dansant de son deuxième album « Brûler le feu ». Après le succès fulgurant de son premier album Petite Amie (double platine avec plus de 200.000 albums vendus), Juliette Armanet est de retour, avec un nouveau single « Le Dernier Jour du Disco ». Une chanson sensuelle, ardente, un vrai cri du coeur qui donne le ton solaire, émouvant et dansant de son deuxième album « Brûler le feu ». dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville