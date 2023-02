JULIETA VENEGAS LE BATACLAN, 16 septembre 2023, PARIS.

DOCTOR ZHIVAGO ET CRACK PRESENTENT Le 16 septembre 2023, Julieta Venegas sera en concert au Bataclan à Paris pour un concert inoubliable ! Julieta Venegas est l’un des plus grands noms de la pop latino.Cette chanteuse, compositrice et musicienne mexicaine s’est imposée dans le monde entier comme une valeur sûre de la musique latino.Son éclectisme et son talent l’ont propulsée sur les scènes les plus prestigieuses et dans les plus grands festivals. L’artiste a été aussi disque d’or et de platine dans des pays comme le Mexique, les Etats-Unis, l’Italie, l’Argentine, le Brésil et l’Espagne.Tout au long de sa carrière, Julieta Venegas a décroché une trentaine de prix et de distinctions, parmi lesquels 2 Grammy Awards et 11 Latin Grammy Awards, mais aussi 2 Billboard Music Awards et 7 MTV Awards.Ses plus grands succès – Lento, Limón y Sal, Me Voy, Andar Conmigo – sont devenus des hymnes de toute une génération, mais le message authentique et pertinent véhiculé par ses textes parle aussi aux jeunes d’aujourd’hui.Julieta Venegas continue à composer des tubes et à accumuler les succès. Forte de plus de 16 millions d’abonnés mensuels sur Spotify, elle a collaboré avec des artistes tels que Tainy, Bad Bunny, Sen Senra, Dom La Nena, No Te Va a Gustar, entre autres.Son featuring avec Tainy et Bad Bunny a décroché le Latin Grammy for Best Reggaeton Performance. Le single a totalisé plus de 626 millions d’écoutes sur les plateformes et s’est hissé en tête des principaux classements internationaux.Julieta a publié un nouvel album « Tu Historia » qu’elle présentera entre autres lors d’une tournée mondiale.Elle est ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF au Mexique et ambassadrice de bonne volonté du Conseil des ministres de la condition féminine des pays d’Amérique centrale (COMMCA). Julieta Venegas Julieta Venegas

