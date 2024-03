JULIEN VINH DANS COURONNE Montpellier, jeudi 13 juin 2024.

JULIEN VINH DANS COURONNE Montpellier Hérault

Ne manquez pas les spectacle » Julien Vinh dans Couronne » au Théâtre le Point Comédie !

►Le 19 décembre 2020, c’est ma première scène de standup, ma vie bascule.

J’appelle les payots, les voyous, les prêtres, les non binaires, les abonnés tinder gold, les mamies, les chômeurs, les chauves, les ingénieurs, les fatigués du cours ju, les community managers, les supporters, les globtrotteurs, les bobo du coin, toutes celles et ceux qui n’ont rien à faire le 30 avril, à réserver leur place pour mon spectacle et à colporter la nouvelle.

Tous ensemble pour rendre fier la daronne avec Julien Vinh #surppcvp 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13 21:00:00

fin : 2024-06-13 22:15:00

9 rue Sainte Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@lepointcomedie.fr

