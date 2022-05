Julien VIGNIKIN, peintre et Laurence ROSSI, céramiste La Ferté-Loupière La Ferté-Loupière Catégories d’évènement: La Ferté-Loupière

Yonne

Julien VIGNIKIN, peintre et Laurence ROSSI, céramiste La Ferté-Loupière, 7 mai 2022, La Ferté-Loupière. Julien VIGNIKIN, peintre et Laurence ROSSI, céramiste Galerie Espace Acanthe 16, rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière

2022-05-07 – 2022-06-05 Galerie Espace Acanthe 16, rue Pierre de Courtenay

La Ferté-Loupière Yonne La Ferté-Loupière Julien VIGNIKIN est un peintre plasticien franco-béninois. Entre tradition et modernité, son travail s’inscrit dans une double identité. Son art contemporain interroge le monde d’aujourd’hui.

Laurence ROSSI est céramiste. Au départ peintre en lettres, elle a quitté Paris pour s’installer à l’orée de la Puisaye, pays de la terre et de la céramique.

Cela fait une dizaine d’années qu’elle apprivoise ce matériau auquel elle imprime sa créativité, son audace dans les formes, son amour de la nature. acanthe89@wanadoo.fr +33 3 86 73 14 24 http://www.acanthe89.com/ Julien VIGNIKIN est un peintre plasticien franco-béninois. Entre tradition et modernité, son travail s’inscrit dans une double identité. Son art contemporain interroge le monde d’aujourd’hui.

Laurence ROSSI est céramiste. Au départ peintre en lettres, elle a quitté Paris pour s’installer à l’orée de la Puisaye, pays de la terre et de la céramique.

Cela fait une dizaine d’années qu’elle apprivoise ce matériau auquel elle imprime sa créativité, son audace dans les formes, son amour de la nature. Galerie Espace Acanthe 16, rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Loupière, Yonne Autres Lieu La Ferté-Loupière Adresse Galerie Espace Acanthe 16, rue Pierre de Courtenay Ville La Ferté-Loupière lieuville Galerie Espace Acanthe 16, rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière Departement Yonne

La Ferté-Loupière La Ferté-Loupière Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-loupiere/

Julien VIGNIKIN, peintre et Laurence ROSSI, céramiste La Ferté-Loupière 2022-05-07 was last modified: by Julien VIGNIKIN, peintre et Laurence ROSSI, céramiste La Ferté-Loupière La Ferté-Loupière 7 mai 2022 La Ferté-Loupière Yonne

La Ferté-Loupière Yonne