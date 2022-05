Julien Tauber à Pont d’Ouilly Salle des fêtes Pont d’Ouilly, 17 juin 2022, Pont-d'Ouilly.

Julien Tauber à Pont d’Ouilly

Salle des fêtes Pont d’Ouilly, le vendredi 17 juin à 18:30

Bonhomme est le héros de l’histoire. Il tire son nom de l’adjectif ; il est « bonhomme », rien ne peut l’affecter. Il n’est pas plus grand que le pouce, il ne possède rien et pourtant, il est heureux. Un jour, son cœur se laisse envoûter par une image de papier glacé, l’œil de Princesse. Il abandonne sa maison, une boîte en carton sur le parking du centre commercial, et se rend au Palais Choucroute affronter l’épreuve de Roi et de Bourreau Tranche-Têtes… Le conteur Julien Tauber s’associe à l’illustrateur Vincent Godeau pour créer un spectacle où textes et images dialoguent, se répondent et s’amplifient l’un l’autre, comme dans un album. Suivi d’une dédicace du livre « Bonhomme » avec la librairie du Conquérant (Falaise) Vendredi 17 juin, 18h30 Réservation conseillée Du 2 au 25 mars à la Médiathèque à Pont-d’Ouilly : exposition-jeu de Vincent Godeau Mercredi 15 juin avec les enfants du centre de loisirs à la Médiathèque à Pont-d’Ouilly : Atelier dessin pour réaliser un jeu de construction de maisons avec des cubes en carton à la manière du décor modulaire réalisé par l’illustrateur Vincent Godeau pour le spectacle «Bonhomme». A partir de 7 ans. Programme proposé par le Département du Calvados en partenariat avec le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes du Pays de Falaise.

Gratuit – 1h10 – Réservation conseillée

Dans le cadre du Festival Ma parole ! le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes du Pays de Falaise invite Julien Tauber pour son spectacle Bonhomme.

Salle des fêtes Pont d’Ouilly Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados



