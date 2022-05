Julien Tauber à Cormelles-le-Royal Salle de l’Orée du bois 21 Rue Clos du Pavillon, 16 juin 2022, Cormelles-le-Royal.

Julien Tauber à Cormelles-le-Royal

Salle de l’Orée du bois 21 Rue Clos du Pavillon, le jeudi 16 juin à 19:00

Blablababel raconte l’histoire d’une petite fille née sur une frontière et dont les parents ne parlent plus la même langue. Elle développe un langage, mélange des idiomes de ses parents. Elle tente de répondre à une question : “pourquoi, de par le monde, les êtres humains ne se comprennent-ils pas toujours ?” Elle cherche un chemin dans les histoires et les mythes que l’on a inventés pour répondre à cette question et les partage avec les spectateurs, jusqu’à remettre en cause la frontière qui traverse sa vie. Le spectacle oscille constamment du français à l’allemand. Jeudi 16 juin, 19h Réservation conseillée Rencontre entre Julien Tauber et des élèves de 6e et 5e bilingue français/allemand du collège Guillaume de Normandie de Caen le jeudi 16 juin. Programme proposé par le Département du Calvados en partenariat avec la médiathèque de Cormelles-le-Royal.

Gratuit – 40 min – Réservation conseillée

Dans le cadre du Festival Ma parole ! la médiathèque de Cormelles-le-Royal invite Julien Tauber pour son spectacle Blablababel.

