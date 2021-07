Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence, Drôme Julien Strelzyk dans “Ça passe trop vite !” Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Julien Strelzyk dans “Ça passe trop vite !” Bourg-lès-Valence, 5 septembre 2021, Bourg-lès-Valence. Julien Strelzyk dans “Ça passe trop vite !” 2021-09-05 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-05 Quai Thannaron L’appart café – Café Théâtre

Bourg-lès-Valence Drôme Bourg-lès-Valence EUR 16.5 16.5 Il a dépensé tellement d’argent depuis l’arrivée de son enfant qu’il a décidé d’en écrire un spectacle, pour avoir un retour sur investissement. thierry.roudil@sfr.fr http://www.appartcafe.fr/Accueil dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Quai Thannaron L'appart café - Café Théâtre Ville Bourg-lès-Valence lieuville 44.93818#4.89037