2022-11-03 21:00:00 21:00:00 – 2022-11-05 EUR 16 21 Il a dépensé tellement d’argent depuis l’arrivée de son premier enfant qu’il a décidé d’en écrire un spectacle, pour avoir un retour sur investissement. Nous parlerons sommeil, biberon, allaitement, conseils envahissants des grands-mères, grandes gueules des grands-pères, arbre généalogique, couple et sexualité. Dans ce spectacle, Julien vous fait plonger dans l’univers des bébés et des jeunes parents. Un seul en scène à la Fontaine d’Argent dernière mise à jour : 2022-10-07 par

