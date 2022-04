JULIEN STRELZYK : CA PASSE TROP VITE Liverdun Liverdun Catégories d’évènement: Liverdun

Meurthe-et-Moselle

JULIEN STRELZYK : CA PASSE TROP VITE Liverdun, 26 avril 2022, Liverdun. JULIEN STRELZYK : CA PASSE TROP VITE Salle Didier Bianchi 2 All. de Bretagne Liverdun

2022-04-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-26 22:30:00 22:30:00 Salle Didier Bianchi 2 All. de Bretagne

Liverdun Meurthe-et-Moselle Liverdun Meurthe-et-Moselle 15 EUR Ça passe trop vite ! Il a dépensé tellement d’argent depuis l’arrivée de son premier enfant qu’il a décidé d’en écrire un spectacle, pour avoir un retour sur investissement. Julien nous plonge dans l’univers des bébés et des jeunes parents. Nous parlerons sommeil, biberon, conseils envahissants des grands-mères, grandes gueules des grands-pères, couple… et nous demanderons pourquoi certains parents postent sur les réseaux sociaux des photos de leurs bébés en cachant leur visage avec un émoji… Billets disponibles à la mairie de Liverdun (OMA Liverdun à contacter avant de venir) ou achat en ligne sur weezevent

Réservations jusqu’au 25/04. Bonus : Rencontre avec Julien Strelzyk à la médiathèque Corbin samedi 23 avril à 14h. L’auteur présentera son dernier livre “Porte parole des bébés” en lien avec le spectacle mais aussi ses ouvrages sur les expressions régionales. oma.liverdun@gmail.com +33 3 83 24 46 76 https://my.weezevent.com/liverdun Salle Didier Bianchi 2 All. de Bretagne Liverdun

