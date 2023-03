Julien Soro & Délphine Deau Release Party LE 360 PARIS MUSIC FACTORY, 18 mars 2023, PARIS.

Julien Soro & Délphine Deau Release Party LE 360 PARIS MUSIC FACTORY. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LA FABRICA SPECTACLES présente ce concert RELEASE PARTYPlayers – Julien Soro & Première partie : Prepare for Dowland Delphine Deau Players – Julien Soro (jazz) Le nouveau groupe de Julien Soro est un trio à l’instrumentation originale, un saxophone ténor et deux percussions (vibraphone et batterie), et modulable puisque 2 claviers-synthés sont greffés à l’orchestre de base et joués par intermittence par le vibraphoniste et le saxophoniste.Cet apport électronique permet au trio acoustique de muter et lui donne des possibilités sonores plus riches et plus larges, qui fait de lui un véritable « orchestre de poche ». DISTRIBUTION :Julien Soro saxophone ténor, saxophone soprano, clavier, raquetteStéphan Caracci vibraphone, percussions, clavier, raquetteAriel Tessier batterie, raquette Prepare for Dowland – Delphine Deau (jazz) Pour sa première création en solo, Delphine Deau se lance un défi de taille : réimaginer des œuvres de la Renaissance sur piano préparé. DISTRIBUTION :Delphine Deau piano

