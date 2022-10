Julien Sonjon dans Un spectacle de type Magie

2022-11-18 21:30:00 – 2022-11-19 EUR 12 22 Il se distingue partout où il passe depuis qu’il a lancé son seul en scène intitulé « Un Spectacle de type magie », mêlant habilement magie et humour. S’inspirant de la forme d’un spectacle improvisé, le spectacle progresse comme un dialogue spontané entre l’artiste et le public. Généreux, interactif, percutant, drôle, incroyable, joyeux, fou, magique et époustouflant, voilà les adjectifs que l’on souhaite pour la description de ce spectacle imprévisible.



Selon les réactions du public, tout peut arriver, et c’est ce qui le rend unique ! Embarquez dans une soirée durant laquelle vous donnerez vie à la magie de Julien Sonjon, un magicien de type énergique !



Prix du magicien d’or du rotary catégorie professionnel 2019 / vainqueur best de l’humour sélection Genève 2019 / finaliste gala du printemps du rire 2019 / finaliste Morgues sous rire 2019.



Artiste : Julien Sonjon

Mise en scène : Tony Romaniello Julien Sonjon est un magicien formé au théâtre d'improvisation mélange habilement stand up, impro et magie dans un spectacle unique en son genre.

