Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Clouds – Sculpture, installation Julien Signolet & Akari-Lisa Ishii ritualisent l’expérience Nuit Blanche 2021 avec une série d’installations contemplatives et sensorielles propices à l’élévation. Le duo d’artistes propose un parcours de la matière vers la lumière à travers les nuages. Confronté à la lourdeur de l’époque, Julien Signolet allège ce qui pèse en sculptant des nuages d’albâtre. Avec le photographe Pascal Croisy, il réalise de grandes impressions à partir de ses sculptures qu’ils collent sur les murs de Paris, percées de ciel bleu dans les nuages qui donnent une respiration à la ville. C’est à travers l’une de ces affiches de Street Art que vous pénétrez dans le dispositif. Au cœur de la nef, dans un univers sonore créé par Jaï Ernest, se dresse une énigme. Elle vous guide vers l’envol photographique imaginé avec le photographe Julien Baillargeon. Votre parcours s’accomplit dans la majestueuse salle Baltard qui accueille une mise en scène des nuages sculptés dans un théâtre d’ombres : Une installation aérienne et spirituelle utilisant une projection vidéo à la technologie inédite qui sublime la création lumineuse et artistique de la conceptrice lumière internationale Akari-Lisa Ishii. Avec la participation de : Julien Baillargeon (Photo) et Pascal Croisy (Photo) En partenariat avec : I.C.O.N et I.C.O.N Music Label – Galerie Nichido Paris – Robe et Anolis Avec le soutien du : Géant des Beaux-Arts – Duplicaprint – TCVB Sites web des partenaires et /ou soutiens : www.icon-lighting.com/fr – www.icon-musiclabel.com – www.nichido-garo.co.jp/paris – www.robelighting.fr www.anolislighting.com – www.geant-beaux-arts.fr – www.duplicaprint.com – www.gotokyo.org Nuit Blanche -> Nuit Blanche Église Saint-Leu-Saint-Gilles 92 bis rue Saint-Denis Paris 75001

Clouds, Julien Signolet et Akari-Lisa Ishii

