Saint-Denis-la-Chevasse Espace Richelieu Saint-Denis-la-Chevasse, Vendée Julien Santini – “Loser Magnifique” Espace Richelieu Saint-Denis-la-Chevasse Catégories d’évènement: Saint-Denis-la-Chevasse

Vendée

Julien Santini – “Loser Magnifique” Espace Richelieu, 9 octobre 2021, Saint-Denis-la-Chevasse. Julien Santini – “Loser Magnifique”

Espace Richelieu, le samedi 9 octobre à 20:30

Julien Santini fût un enfant précoce… jusqu’à un certain point. Comédien de formation, il intègre une troupe théâtrale qui décidera de partir en tournée… mais sans lui. Heureusement son métier alimentaire de fonctionnaire lui laissera le temps de développer son art. Cependant, après 10 ans au service de l’Etat, il est remercié au noble motif «d’incompétence». Amoureux de la scène et passionné de chant, il décroche (haut la main) la 278ème place au premier championnat de l’histoire du Karaoké pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin disponible, il monte sur scène pour vous raconter son quotidien de LOSER MAGNIFIQUE.

Plein tarif : 17€ / Tarif réduit : 14€

One-man show Espace Richelieu 5 place Richelieu, Saint Denis La Chevasse Saint-Denis-la-Chevasse Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis-la-Chevasse, Vendée Autres Lieu Espace Richelieu Adresse 5 place Richelieu, Saint Denis La Chevasse Ville Saint-Denis-la-Chevasse lieuville Espace Richelieu Saint-Denis-la-Chevasse