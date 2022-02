Julien Santini – 24 mars 2022 – La Nouvelle Comédie Gallien La Nouvelle Comédie Gallien Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La Nouvelle Comédie Gallien, le jeudi 24 mars à 20:30

Julien était fonctionnaire mais suite à une faute professionnelle il a été mis en disponibilité. Si beaucoup auraient souffert de ce qui ressemble à un licenciement, lui y a vu un signe du destin. Comme si l’administration avait décidé ce jour-là de le rendre enfin disponible pour sa propre vie et ses propres rêves. Ce spectacle est son histoire.

Tarif : 21€

