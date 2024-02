Julien Mameli fait son show d’hypnose Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, jeudi 16 mai 2024.

Julien Mameli dépoussiérer la pratique de l’hypnose qui, selon lui, devient de plus en plus caricaturale et vieillissante.

Fini l’hypnose où les sujets réceptifs sont tournés en ridicule, ici c’est bel et bien le public qui se fait bousculer.



Julien est passionné d’hypnose depuis son plus jeune âge. Il s’y intéresse très vite puisqu’à 13 ans il lisait déjà son premier livre sur le sujet.



À 14 ans, il hypnotise pour la première fois une amie de longue date. Incroyablement surpris par les capacités du cerveau, de l’inconscient et du subconscient, il ne cesse de se former et d’étudier le phénomène par l’intermédiaire de ses études, d’ouvrages et de rencontres.



Fini le côté « charlatanesque », il vous explique dans ses shows que l’hypnose est bien un état naturel, que chacun peut expérimenter… 14.5 14.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:00:00

fin : 2024-05-16

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

