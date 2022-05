Julien Lourau 5tet – COULEURS JAZZ FESTIVAL, 3 juin 2022, .

Julien Lourau 5tet – COULEURS JAZZ FESTIVAL

2022-06-03 – 2022-06-03

Aussi à l’aise dans un champs lyrique que hard bop, free, hip-hop ou electro, Julien Lourau est de ces créateurs voyageurs explorant depuis les années 90 en toute liberté les univers qu’offre un jazz en perpétuelle mutation. Sur son dernier projet, Power of Soul : The Music of CTI, le saxophoniste revient à ses amours premiers en rendant hommage aux productions jazz soul et funk des années 70 sorties sur le label CTI.

